Вооруженные силы России нанесли серию высокоточных ударов по тыловой инфраструктуре ВСУ. Этой ночью взрывы гремели в Черкасской, Одесской, Днепропетровской, Сумской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожья. Военные цели на Украине уничтожают в ответ на атаки по нашим гражданским объектам. Уверенное наступление на врага продолжается в зоне спецоперации.

С воздуха громит врага армейская авиация. На кадрах - вертолет Ми-28 НМ. Экипаж работает на предельно малой высоте. В этот раз пилоты ракетным ударом уничтожили взводный опорный пункт ВСУ.

Так же эффективно действуют расчеты ударных БПЛА. В Запорожской области воздушная разведка обнаружила замаскированные в лесополосе позиции неприятеля. Наши "Молнии" точными попаданиями ликвидировали все цели.

В связке с войсками беспилотных систем противника атакуют российские "Солнцепеки". Залпом термобарических нарядов огнеметчики накрыли серьезный Узел обороны противника. Надежную поддержку штурмовым группам на переднем крае обеспечивает ствольная артиллерия. 152-миллимитровый "Гиацинт" бьет точно в цель - и тут же меняет позицию, не позволяя врагу совершить ответный удар.