Главы МИД России и Китая обсудили подготовку к встрече Путина и Си Цзиньпина

Подготовку к встрече президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином обсудили главы МИД двух стран. Сергей Лавров и Ван И сверили часы по вопросу организации переговоров, сообщили в МИД КНР.

Глава МИД России 14 апреля прибыл с визитом в Китай. Сергей Лавров планирует обсудить, помимо региональных кризисов, тему взаимодействия Москвы и Пекина в международных организациях и объединениях.

Российский министр также заявил ранее, что Запад не прекращает опасные игры по вопросу Тайваня и нагнетает обстановку вокруг Корейского полуострова. Он пытается создать конструкции блокового характера - с тем чтобы сдерживать и Китайскую Народную Республику, и Российскую Федерацию, приводят слова Лаврова "Известия".