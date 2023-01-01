Хоть и со второй попытки, но принадлежащий компании из КНР танкер сумел прорваться сквозь Ормузский пролив. Судно под флагом южноафриканской Малави, находящееся под американскими санкциями с 2023 года за связь с Ираном, преодолело все кордоны и взяло курс к китайским берегам. С внутренней стороны судоходство ограничивает Тегеран, с внешней теперь Вашингтон. Хозяин Белого дома был уверен: американские морские блок-посты сделают Иран договороспособнее и заставят всех сочувствующих Исламской республике давить на нее и принуждать к разблокировке водной артерии. Но тот же Пекин продемонстрировал: язык ультиматумов неприемлем. В КНР заявили, что будут игнорировать блокаду США и продолжат энергосделки с Ираном.

"Многое зависит от первых дней блокады, от того, сколько судов американцы смогут захватить, насколько им удастся убедить суда, пытающиеся прорваться через кордон, в том, что их, скорее всего, захватят. Но, по всей вероятности, США будет трудно обеспечить соблюдение блокады", - отметил Сидхарт Каушал, старший научный сотрудник программ Sea Power и интегрированной воздушной и ракетной обороны Королевского института объединенных служб Великобритании.

Блокада со стороны США означает, что Вашингтон грозит военными действиями не только своим торговым партнерам (Китаю, Индии и Турции), но и союзникам - Японии и Южной Корее. Все эти страны использовали дипломатию и получили разрешение Тегерана на проход судов через Ормуз. Американская дипломатия в ходе переговоров с Ираном в Исламабаде потерпела фиаско. И очередной ультиматум Тегерану выглядит как попытка помахать кулаками после драки.

"Их главное оружие - это экономический терроризм против всего мира. Они угрожают любому кораблю, проходящему через Ормузский пролив. Но как показал президент Соединенных Штатов, в этой игре могут участвовать обе стороны", - заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Есть еще и третья сторона: йеменские хуситы. Они могут и готовы подсобить Ирану с остановкой судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе. И тогда Саудовская Аравия, ключевой вненатовский союзник Штатов, не сможет вывезти на экспорт ни барреля своей нефти. По данным Wall Street Journal, Эр-Рияд потребовал от США прекратить блокаду и возобновить переговоры с Ираном.

Дональд Трамп анонсировал второй раунд контактов с иранцами в Пакистане в течение ближайших двух дней. Два близких европейских союзника США - Франция и Британия - дуэтом выступили против перекрытия американцами Ормузского пролива. Те самые люди, которые ратовали за незаконные антироссийские санкции и с азартом участвовали в грабеже наших активов, неожиданно вспомнили про закон и порядок. Мир живущий по неким правилам вместо международного права их устраивал до тех пор, пока единственное существующее в западном мире право сильного не обернулось против них самих.

Трамп же настолько уверовал в свое божественное предназначение спасти мир, что на мелких критиканов не обращает внимания. Ему, "избранному Богом", виднее, как останавливать войны. Хозяин Белого дома не просто объявляет себя святым. Буквально вживается в образ с помощью сгенерированных ИИ картинок.

Публичным обвинением папы римского в слабости президент США настроил против себя католический мир. Папа римский лично ответил Трампу: он не намерен дискутировать, будет и дальше выступать против войны. Чего советует и Штатам. Итальянского премьера Джорджу Мелони теперь, видимо, можно внести в список уже бывших подруг Трампа. Она обрушилась с критикой на хозяина Белого дома: "Я выражаю солидарность с папой Львом XIV и скажу вам больше: откровенно говоря, мне было бы некомфортно в обществе, где религиозные лидеры делают то, что им говорят политические лидеры. Подобные заявления в адрес понтифика неприемлемы".

"Неприемлемой" Трамп в ответ назвал саму Мелони. Хотя она была той редкой евробюрократкой, с которой хозяин Белого Дома вел себя по-джентельменски. Теперь, отбросив остатки галантности, президент США обвинил свою бывшую обожательницу в том, что той все равно, есть ли у Ирана ядерное оружие и взорвал ли бы он Италию за две минуты, если бы у него была такая возможность.