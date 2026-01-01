На встречу с Фридрихом Мерцем Зеленского привозят на вертолете, чтобы не перекрывать центр Берлина и еще больше не раздражать немцев, которые и так уже в гробу видали и Украину, и своего канцлера. Согласно данным апрельского опроса, его работой недовольны больше восьмидесяти процентов бюргеров. Однако Мерц продолжает гнуть свое: "С 2026 года Германия стала главным партнером Украины в Европе. Это особенно заметно по уровню нашей военной помощи. Сегодня мы договорились о новых масштабных мерах поддержки".

Зеленский без конца улыбался. И на выставке дронов, которые Германия и Украина производят совместно, и на итоговой пресс-конференции. Ведь речь идет о дополнительных четырех миллиардах евро, которые Берлин согласился выделить из собственного бюджета.

Германия поставит 36 немецких пусковых установок IRIS-T и профинансирует контракт на покупку нескольких сотен ракет для американских "Пэтриотов". Украинские же "патриоты", многие из которых сбежали от призыва как раз в ФРГ, эту новость наверняка восприняли с большой радостью. Правда, ликовали не долго.

"Мы будем тесно сотрудничать в вопросах, касающихся граждан Украины, которые нашли убежище в нашей стране, и облегчим им возвращение домой. Мы будем работать с Украиной над тем, чтобы ограничить число украинских мужчин, ищущих здесь убежище, поскольку важно, чтобы они были там и помогали своей стране", - сказал Мерц.

Учитывая, что европейские союзники желают продолжать войну как можно дольше, эти слова Мерца уже даже не звонок, а колокол, который бьет в набат по украинцам, успевшим уехать в Европу. Вернуть их на родину, а точнее, поставить под ружье - давняя мечта киевского режима. И почти такая же заветная, как кредит от ЕС в размере 90 миллиардов евро. Ранее его блокировал Виктор Орбан. И как только стало понятно, что выборы он проиграл, глава украинского МИДа Сибига бросился звонить главе европейской дипломатии Каллас.

Но раньше лета этих денег Киеву не дадут, что официально подтвердили и в Брюсселе. Еще более туманной остается перспектива вступления Украины в ЕС. Против ускоренного принятия, по данным издания "Политико", выступают сразу девять стран, включая Германию. А про членство в НАТО и вовсе никто больше не вспоминает. Потому как будущее самого блока, считает глава российского МИДа Сергей Лавров, похоже, под вопросом: "Сейчас кризис используется прежде всего европейцами для того, чтобы начать вынашивать планы о создании на Западе евразийского континента нового агрессивного блока с вовлечением в него украинского режима с очевидной целью нацелить это новое образование против Российской Федерации".

Так что задачи специальной военной операции по-прежнему актуальны. Сейчас переговоры поставлены на паузу. А российские войска продолжают двигаться вперед. Из чего, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, следует, что вести переговоры с Украиной наша страна будет, уже учитывая новые реалии на земле.