На стратегической сессии правительства обсудили меры по обеспечению экономики кадрами

Меры по обеспечению экономики страны необходимыми кадрами обсуждали на стратегической сессии правительства. Участие в ней также принял мэр Москвы Сергей Собянин.

В этом вопросе кабмин руководствуется семилетним прогнозом потребности в тех или иных специалистах. Он составлен на основе данных сотен тысяч компаний из разных регионов страны. Отдельный план разработан для 500 ключевых предприятий.

Премьер Михаил Мишустин рассказал, какие меры уже реализуются рамках национального проекта "Кадры". Так, единая модель профориентации школьников охватила более 8,5 миллиона детей. Кроме того, в 11 регионах работает пилотный механизм маршрутизации от школы через колледж или вуз до предприятия.