В Киеве заявили об угрозе присоединения Европы к "русскому миру"

Украина должна стать неотъемлемой частью европейской системы безопасности. В противном случае кое-кто в Европе рискует стать частью "русского мира", заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Как передает Minval, глава киевского режима прокомментировал сообщения о том, что Киев готовится к переговорам со странами Европы о создании совместной системы противовоздушной обороны. Ранее Зеленский провел переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте о сотрудничестве в сфере безопасности.

Украинский лидер также заявил 14 апреля о "мегасделке" Киева с Берлином. По словам Зеленского, фундаментальное соглашение касается разработки и производства беспилотников.