Стали известны детали ЧП в Казани

Появились подробности происшествия в Казани. Как сообщили в пресс-службе главы Татарстана, в результате ЧП есть пострадавшие.

Как сообщалось ранее, пожар вспыхнул на пороховом заводе в столице Татарстана. В результате частично обрушились конструкции. По данным властей, причина происшествия носит техногенный характер.

Стало известно о пострадавших в результате инцидента. Им оказывают медицинскую помощь. На месте происшествия работают экстренные службы. Технологический процесс производства не остановлен, передает ТАСС.