ПВО сбила за день 14 апреля 11 дронов ВСУ над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. Дежурные средства ПВО сбили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа за день 14 апреля, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в период с 08.00 до 20.00 мск дроны ВСУ сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областей. Также беспилотники уничтожены над Республикой Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее в Минобороны сообщили о работе ПВО минувшей ночью. По данным военного ведомства, силы противовоздушной обороны сбили за этот период 97 украинских беспилотников над российскими регионами.