Совбез: США прикрыли переговорами подготовку к наземной операции в Иране

Мирные переговоры с Тегераном могут использоваться Вашингтоном и Тель-Авивом для прикрытия подготовки к наземной операции. Пентагон продолжает наращивать группировку войск США в регионе, заявили в аппарате Совета безопасности России.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что второй раунд переговоров может пройти в конце недели. По словам Трампа, встреча может пройти в ближайшие два дня. Первый раунд состоялся в минувшие выходные в Исламабаде, передает РИА Новости.

По итогам первого раунда делегации не сошлись во мнении по нескольким ключевым темам. В частности, стороны обсуждали судьбу Ормузского пролива, репарации, санкции и детали завершения конфликта. Вскоре после переговоров американские военные объявили о блокаде Ормузского пролива.