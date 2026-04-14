В Европе раскритиковали Трампа за блокаду иранских портов

Блокада никогда не может быть ответом. Такое мнение о действиях американского лидера Дональда Трампа на Ближнем Востоке высказал председатель Европейского совета Антониу Кошта.

В интервью телеканалу CNN Кошта раскритиковал военную блокаду США иранских портов. По мнению главы Евросовета, меры по обеспечению судоходства в Ормузском проливе можно реализовать без одобрения Совета Безопасности ООН — например, через создание специальной коалиции. И такие инициативы могут быть осуществлены в рамках мирного подхода.

Дональд Трамп после провала мирных переговоров в пакистанском Исламабаде объявил о начале блокады Ормузского пролива. Хозяин Белого дома считает, что такие меры ударят по иранскому нефтяному экспорту.