Президент США Дональд Трамп утверждает, что операция против Ирана завершена. Об этом сообщила журналистка телеканала Fox News Мария Бартиромо.

"Он сказал: "Это завершилось"", — рассказала она после интервью с американским лидером в Белом доме.

При этом никаких подробностей Мария Бартиромо не привела.

США и Израиль начали утром 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Объявляя о начале ударов, Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, а США уничтожат военно-морские силы Ирана, все его ракеты и полностью разрушат ракетную промышленность страны.