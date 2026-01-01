Отношения России и Китая играют роль стабилизатора в мировых делах, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.
Он также сообщил, что президент России Владимир Путин посетит Китай в первой половине 2026 года.
Другие заявления Сергея Лаврова:
— Россия может восполнить дефицит энергоресурсов КНР и других заинтересованных стран, возникший на фоне блокады Ормузского пролива;
— Отношения Москвы и Пекина "демонстрируют высокую устойчивость к тем потрясениям, которые охватили современный мир";
— Россия продолжает быть готовой к переговорам по Украине;
— У РФ и Китая есть все возможности, чтобы не зависеть от агрессивных авантюр Запада;
— Лавров не понимает, как можно верить в "уничтожение" Ирана;
— Администрация Трампа сохраняет и расширяет санкции против России, отметил Лавров;
— Сложившаяся в мире обстановка влияет на отношения РФ и КНР;
— Европа при отказе от нефти и газа РФ может стать зависимой от другой державы.