Отношения России и Китая играют роль стабилизатора в мировых делах, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Он также сообщил, что президент России Владимир Путин посетит Китай в первой половине 2026 года.

Другие заявления Сергея Лаврова:

— Россия может восполнить дефицит энергоресурсов КНР и других заинтересованных стран, возникший на фоне блокады Ормузского пролива;

— Отношения Москвы и Пекина "демонстрируют высокую устойчивость к тем потрясениям, которые охватили современный мир";

— Россия продолжает быть готовой к переговорам по Украине;

— У РФ и Китая есть все возможности, чтобы не зависеть от агрессивных авантюр Запада;

— Лавров не понимает, как можно верить в "уничтожение" Ирана;

— Администрация Трампа сохраняет и расширяет санкции против России, отметил Лавров;

— Сложившаяся в мире обстановка влияет на отношения РФ и КНР;

— Европа при отказе от нефти и газа РФ может стать зависимой от другой державы.