Операция против Ирана близка к завершению, считает Трамп

Операция против Ирана близка к завершению, считает президент США Дональд Трамп.

"Но мы еще не закончили", — отметил он в в интервью телеканалу Fox News.

При этом американская журналистка Мария Бартиромо после разговора с Трампом утверждала, что он назвал операцию в Иране завершенной.

США и Израиль начали утром 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Объявляя о начале ударов, Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, а США уничтожат военно-морские силы Ирана, все его ракеты и полностью разрушат ракетную промышленность страны.