Инструкторы обучают новобранцев СВО современным реалиям ведения боевых действий

Во всех регионах России добровольцы активно заключают контракты с Минобороны и поступают на военную службу. Первый этап - пункт отбора, где все проходят обязательную медкомиссию и выбирают армейскую специальность. А затем с новобранцами на учебных полигонах делятся опытом инструкторы - участники спецоперации. В Приморском крае занятия по огневой подготовке, тактической медицине и работе в группе идут в условиях, максимально приближенных к фронтовым.

Как можно быстрее, а главное точно поразить цели. Упражнение под условным названием "работа в городе" - одно из основных, которому обучают военнослужащих Восточного военного округа.

Мишень — это условный противник, которого нужно нейтрализовать. Каждый раз цель перемещают на новое место, чтобы, как и в реальном бою, человек не знал, где поджидает враг.

Во время так называемой "зачистки дома противника" солдаты должны научиться точно определять источник опасности. Растяжки и мины-ловушки могут быть в самых неожиданных местах.

По легенде вражеский беспилотник атакует окопы. Бойцам необходимо уничтожить и наступающих противников, и почти неуловимый БПЛА. Инструкторы, которые не раз бывали в зоне специальной военной операции, обучают солдат современным реалиям ведения боевых действий.

Отражать атаку противника военнослужащие должны уметь в любую погоду, поэтому учения на полигоне не прекращаются ни в дождь, ни в ветер. Сейчас военнослужащие отрабатывают эвакуацию раненного во время боя.

Те, кто только недавно подписал контракт, проходят зачетные занятия. В формате соревнований показывают все, чему научились во время тренировок.

"На гражданке я жил в Москве, занимался музыкой, а потом по срочной службе оказался здесь. И подумал, а, может быть, мне подписать контракт? Потому что понял, что мои навыки больше пригодятся здесь", - рассказал командир отделения Восточного военного округа.

Бывшие гражданские - а сегодня пулеметчики и автоматчики - выполняют упражнения в полной экипировке, а инструкторы доводят навыки солдат до идеала. Ведь промах на полигоне всего лишь минус балл в зачете, а промах в реальном бою может стоить жизни.