Россия и Китай успешно справляются с внешнеполитическими вызовами и играют стабилизирующую роль на международной арене. Об этом заявил Сергей Лавров по итогам своего двухдневного визита в Пекин.
Глава российского МИДа встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе переговоров обсуждался самый широкий круг вопросов. Особое внимание было обращено к усилиям двух стран по развитию двусторонних отношений и укреплению сотрудничества на уровне международных организаций.
Выступая затем перед журналистами, Лавров затронул тему иранского кризиса и ситуации в Ормузском проливе. Как сказал дипломат, Россия может легко восполнить недостаток энергоресурсов, который сформировался на фоне ближневосточного кризиса. Он подчеркнул, что об этом неоднократно говорил Владимир Путин, в том числе комментируя намерение Евросоюза полностью отказаться от российских углеводородов.
"Не зря сейчас в Европе, когда разразился вот этот кризис после неспровоцированной агрессии США и Израиля против Исламской республики Иран, не зря сейчас в Европе уже официальные лица взывают к тому, чтобы Еврокомиссия сжалилась над национальным суверенитетом стран-членов Евросоюза и отложила планы по полному перекрытию вентиля. Так, если образно говорить, они начинают понимать, что если сейчас Европа слезет, по их выражению, с российской нефтегазовой иглы, то автоматически может попасть на осиновый кол энергетического вида другой великой державы. И эта другая великая держава уже активно этот осиновый кол затачивает", - отметил Лавров.