Лавров: Европа рискует попасть на энергетический осиновый кол США

Россия и Китай успешно справляются с внешнеполитическими вызовами и играют стабилизирующую роль на международной арене. Об этом заявил Сергей Лавров по итогам своего двухдневного визита в Пекин.

Глава российского МИДа встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе переговоров обсуждался самый широкий круг вопросов. Особое внимание было обращено к усилиям двух стран по развитию двусторонних отношений и укреплению сотрудничества на уровне международных организаций.

Выступая затем перед журналистами, Лавров затронул тему иранского кризиса и ситуации в Ормузском проливе. Как сказал дипломат, Россия может легко восполнить недостаток энергоресурсов, который сформировался на фоне ближневосточного кризиса. Он подчеркнул, что об этом неоднократно говорил Владимир Путин, в том числе комментируя намерение Евросоюза полностью отказаться от российских углеводородов.