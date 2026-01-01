Рособрнадзор определил порядок проведения ЕГЭ в 2026 году

Рособрнадзор определил правила сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году.

Все экзаменуемые должны выполнять задания самостоятельно. Нельзя общаться во время экзамена с другими участниками, использовать средства связи, электронные устройства, справочные материалы и конспекты.

На столе могут находиться только черная ручка, паспорт и разрешенные по предмету материалы. Также не запрещается держать на столе лекарства, воду и легкий перекус (печенье, шоколадка, злаковый батончик).

Нельзя пересаживаться в аудитории. Если нужно выйти, то все экзаменационные материалы, черновики, ручки должны остаться на рабочем столе.

Все личные вещи должны остаться в специальных пунктах хранения, размещенных до рамок металлоискателя.

Ученику разрешается во время ЕГЭ делать пометки в КИМ, просить у у организатора дополнительный бланк для ответа, а также покинуть аудиторию досрочно по состоянию здоровья. В таком случае организаторы должны проводить выпускника в медкабинет, пригласить члена Государственной экзаменационной комиссии и составить акт о досрочном завершении экзамена.

Если экзаменуемый провалил экзамен по одному из обязательных предметов - русскому языку или математике - возможна повторная сдача.

Основной период ЕГЭ в этом году начинается 1 июня. Первые экзамены – история, литература и химия. 4 июня – русский язык, 8 июня – математика, 11 июня – обществознание и физика, 15 июня- биология, география и иностранные языки (письменная часть), 18 июня – информатика и иностранные языки (устная часть).

Резервные дни – 22, 23, 24 и 25 июня. Дни пересдач – 8 и 9 июля.