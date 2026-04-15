На Западе планируют создать новый военный блок, в котором Украина будет играть ведущую роль.

Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай. США хотят переложить на Европу ответственность за сдерживание России, чтобы самим сконцентрироваться на Китае.

"Новый блок замышляется с Украиной в качестве его основного участника", - сказал дипломат.

Лавров напомнил о словах президента Украины Владимира Зеленского, который заявил о намерении лично защищать европейские границы от России, передает РИА Новости.

НАТО в настоящее время не оправдывает ожиданий США, особенно после начала операции против Ирана. бывший специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог предложил создать новый оборонный альянс с участием Украины.