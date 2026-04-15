США восстановили санкции против российской нефти

США возобновили действие санкций против российской нефти, загруженной в танкеры.

Действие предыдущего пакета истекло в марте – тогда Белый дом не стал продлевать его в попытке снизить цены на нефть и газ после фактической блокады Ираном Ормузского пролива.

Но на этих выходных администрация президента США Дональда Трампа продлила срок действия санкций против российской нефти, сообщила газета Politico.

Ранее в Кремле говорили, что никаких объявлений со стороны США по поводу продления лицензии не было, передает РИА Новости. В МИД отметили, что Москва не будет поставлять нефть в те страны, которые поддерживают потолок цен на российской сырье.