Знаменитости соболезнуют убитой горем Елене Воробей: "Два месяца врачи боролись..."

Елена Воробей сообщила, что у нее умер отец. Печальную новость популярная артистка объявила на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

"Два месяца врачи боролись за твою жизнь, дорогой... Два месяца слабой надежды, но НАДЕЖДЫ..." - обратилась к отцу убитая горем юмористка.

Она поведала, что на протяжении всего времени близкие были рядом, чтобы поддержать и придать сил. Однако накануне, 14 апреля, родителя артистки не стало.

"Мы тебя очень любим… И эта любовь навсегда с нами… Мы будем всегда помнить тебя, твои шутки и приколы, наши поездки на рыбалку и много чего прекрасного…" - высказалась Елена Воробей.

В комментариях артистку поддержали не только многочисленные фанаты, но и представители отечественного шоу-бизнеса. "Ой Боже мой!!! Как жаль папу! Как ты носилась, старалась для него дай Бог каждому такую дочь, прими мои глубокие соболезнования, Леночка", - отреагировал на печальную новость Прохор Шаляпин.

"Леночка, прими мои соболезнования! Светлая память папе, а тебе сил на эти первые, самые трудные дни...", - пожелал коллега Ефим Шифрин. "Леночка, дорогая. Прими самые искренние соболезнования", - написал Филипп Киркоров. "Леночка, прими мои самые глубокие соболезнования!!! Я так верила, что все будет хорошо! Сил тебе!! Папочке Царствие Небесное!" - обратилась к Воробей актриса Елена Захарова.

Также поддержали артистку Татьяна Буланова, Юлия Проскурякова, Катя Лель, Зара, Ольга Орлова, Катерина Шпица и другие.

