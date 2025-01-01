Молодая жена влепила Дмитрию Диброву пощечину и выкинула его телефон

Со стороны семья Дмитрия Диброва казалась идеальной: молодая красавица жена, трое сыновей, дом полная чаша. Однако в новом интервью экс-супруга шоумена Полина сообщила, что было не все так гладко.

Она вспомнила, как однажды муж уехал по работе в Ростов-на-Дону, а ей пришлось остаться дома с их новорожденным сыном Ильей. "Я захожу в соцсети и вижу, как Дима тусит ночью с какой-то кучей молодых женщин в ночном клубе", - сообщила Полина в программе "Переговорка".

Взвинченная Диброва немедленно купила билет и примчалась к мужу. Полина зашла в номер отеля телеведущего и обнаружила его в компании двух дам. Они распивали алкоголь. "Я пришла разбираться по поводу девчонок в клубе, которые вешались на него в видео, а прихожу - там еще две взрослые женщины у него сидят и выпивают алкогольные напитки", - поведала Диброва.

На эмоциях Полина влепила Дмитрию пощечину и выкинула его мобильный телефон в окно. А затем она уехала домой. После этого молодая супруга еще несколько дней обижалась на популярного ведущего, но в итоге простила его.

Напомним, Полина Диброва рассталась с мужем после 16 лет брака. Развод супруги оформили в конце сентября 2025 года. Теперь их связывают только трое детей, которых телеведущий обещал обеспечить всем необходимым. Красавица Полина ушла от шоумена к другу семьи Роману Товстику.

