Украинский конфликт, милитаризация Европы, ситуация на Ближнем Востоке и двусторонние отношения Москвы и Пекина. Главные темы региональной и международной повестки обсудили Сергей Лавров и Си Цзиньпин в ходе визита главы нашего МИДа в республику. Отношения России и Китая являются стабилизирующим фактором в мировых делах, заявил Лавров. А дружба и сотрудничество помогают успешно отвечать на глобальные вызовы.

Сергей Лавров бодро приветствует журналистов мидовского пула. Глава российского внешнеполитического ведомства явно в хорошем настроении. Его официальный двухдневный визит в Китай - скорее поездка к друзьям. И это видно даже во время так называемых протокольных сьемок. Рукопожатие с министром иностранных дел КНР Ван И явно не просто формальность для прессы.

А вот радушное приветствие от Си Цзиньпина: "Господин министр, рад вас приветствовать в Китае. Вы - давний друг китайского народа. Каждая встреча с вами дает особое чувство теплоты. Прежде всего, прошу передать искренний привет президенту Путину".

В этом году у российско-китайских отношений двойной юбилей: 30-летие с момента установления партнерства и стратегического взаимодействия и 25-летие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Москва и Пекин схожи в оценках: на фоне нестабильности, хаоса и охвативших мир потрясений устойчивость и определенность между двумя странами цены как никогда. Тем более, по многим международным вопроса позиции одинаковы. Россия и КНР осудили неспровоцированную американо-израильскую агрессию против Ирана. Наложили вето в Совбезе ООН на подготовленную Бахрейном и поддержанную США резолюцию, которая требовала от Тегерана немедленного открытия пролива. Выступают против ультиматумов и за переговорный процесс.

"Я с моими друзьями из арабских государств Залива разговаривал за последние несколько недель регулярно, часто, практически со всеми, и они не могут возразить тезису, который очень просто звучит: "Сделал бы Иран какие-то шаги по перекрытию Ормузского пролива, по нанесению ударов по американским объектам на Аравийском полуострове, если бы не агрессия Вашингтона и Израиля против Исламской Республики?" Все понимают, что этого бы не произошло", - заявил Лавров.

У России достаточно нефти и газа, чтобы не только обезопасить себя от последствий подрывающих мировую экономику авантюр, но и помочь другим. Москва может восполнить недостаток энергоресурсов, который возник у Китая и других стран. Только одно условие: готовность работать на равноправной и взаимовыгодной основе.

"Не зря сейчас в Европе уже официальные лица взывают к тому, чтобы Еврокомиссия сжалилась над национальным суверенитетом стран-членов ЕС и отложила планы по полному перекрытию вентиля. Они начинают понимать, что, если сейчас Европа слезет, по их выражению, с российской нефтегазовой иглы, то автоматически может попасть на осиновый кол энергетического вида другой великой державы. И эта другая великая держава уже активно этот осиновый кол затачивает для европейцев", - отметил Лавров.

Сергей Лавров заявил, европейские элиты блокируют не только получение государствами-членами ЕС доступных ресурсов из России. Но и договоренности по Украине, достигнутые с США на Аляске. Российско-американские контакты продолжаются. При этом Москва остается приверженной соглашениям Анкориджа и готова к продолжению мирных переговоров по украинскому урегулированию. А вот Старый Свет пытается накачать оружием киевский режим и основательно вкладывается в собственную милитаризацию.

Перевалив украинскую ношу на Европу, Белый дом пытается высвободить руки и ресурсы для китайского направления. КНР официально считается главной угрозой и конкурентом США. Хотя Трамп и собирается этой весной в Пекин. На фоне отсутствия успехов на иранском фронте визит один раз уже переносили. С энтузиазмом в Поднебесной ждут Владимира Путина. Российский лидер в феврале принял личное приглашение Си Цзиньпина. Его официальный визит в Китай - в процессе подготовки и должен состояться в первом полугодии.