Во Франции разгорелся скандал вокруг коррупции в Елисейском дворце

Во Франции набирает обороты скандал вокруг дела о коррупции в Елисейском дворце. В резиденцию президента нагрянули следователи с ордером на обыск. Но их туда не пустили.

Полиция подозревает сотрудников администрации в торговле влиянием и незаконном извлечении выгоды. Выяснилось, что последние 20 лет контракты на проведение памятных мероприятий выигрывала одна и та же фирма. Каждая такая церемония обходилась в 2 миллиона евро.

Следователи отказали в доступе во дворец, сославшись на конституцию. Одна из статей защищает неприкосновенность помещений, в которых размещается офис главы государства. Правоохранителям передали персональные компьютеры и пообещали прислать некоторые документы, не связанные с деятельностью Макрона, если будет соответствующий запрос.