Собянин поздравил коллектив "Современника" с юбилеем театра

В этом году столичный театр "Современник", на счету которого много культовых постановок, отмечает 70 летний юбилей. На своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин поздравил коллектив со знаменательной датой и поблагодарил за труд.

У истоков создания театра стояли такие легендарные личности как Олег Ефремов, Евгений Евстигнеев, Галина Волчек, Олег Табаков и другие. В настоящее время "Современник" возглавляет талантливый артист и режиссёр Владимир Машков. В труппе почти 60 актёров.

Каждый спектакль - большое событие для культуры Москвы. После масштабной реставрации театра в 18-м году была полностью обновлена основная сцена. Новое оборудование позволило ставить спектакли на более высоком технологическом уровне.