Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Андрея Бабкина

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 13-летнего Андрея Бабкина. Его историю мы рассказывали накануне.

У мальчика тяжёлое заболевание: грудопоясничный сколиоз 4-й степени. Это сильнейшая и очень опасная деформация позвоночника. Андрей уже перестал ходить. И если ничего не предпринимать, будут сдавливаться и дальше смещаться все жизненно важные органы.

Спасти ребёнка может только срочная операция. Но для неё нужна специальная металлическая конструкция, которая зафиксирует позвоночник. И благодаря вам у семьи есть на это деньги. За прошедшие сутки удалось собрать почти четыре миллиона рублей.

Средства пойдут в том числе и на лечение другим детям. Ведь у фонда много подопечных.

