Исторический музей впервые представил "Письма огненных лет"

Фронтовые письма как свидетельство эпохи. Кому, о чем и когда успевали писать с фронта советские бойцы в тяжелые кровопролитные годы Великой Отечественной войны. В Историческом музее открылась удивительная выставка "Письма огненных лет".

История страны - в письмах. Добрых, нежных, трогательных. Эти фронтовые треугольники соединяли фронт и тыл, давали надежду и силы - сражаться за любимых. Исторический музей впервые представляет "Письма огненных лет". Среди участников - 20 музеев, сотни частных собраний. Письма в рамках всероссийской акции "Семейный архив" присылают со всех уголков страны.

"Мы очень благодарны тем людям, которые нам сейчас продолжают присылать их на сайт нашего музея. Тем более, что мы не требуем от них оригинала - нам достаточно копии", - рассказал Алексей Левыкин, генеральный директор Государственного исторического музея.

Экспонаты здесь - особенные. Более тысячи писем - на пожелтевших страницах - порой с грамматическими ошибками, с меняющимся на глазах почерком. Потому что писали их в окопах и блиндажах, перед наступлением и после атаки. Не зная, дойдет ли послание.

Это письмо из Брестской крепости было написано - 14 июня 41-го, а отправлено - 22-го июня. В первые часы войны. А эта пожелтевшая страница - признание в любви мужу-фронтовику юной студентки московского театрального вуза Натальи Кочуевской. Она не подозревала тогда, в 42-м, что он уже погиб. Когда узнала, отправилась под Сталинград санитаркой. Чтобы мстить.

На выставке много графики, живописи, фотографий. Работы художников- участников войны соседствуют с семейными реликвиями маршалов Чуйкова, Конева, Баграмяна. Внучка генерала Хрулёва показывает уникальное поздравление с награждением орденом Суворова Первой степени. Её дедушке - наркому путей сообщения и начальнику тыла Красной Армии - написал знаменитый на весь мир "Красный граф" - дипломат Игнатьев.

"Человек, который был генералом в царской армии. Был достаточно приближен к Николаю II. А затем он перешел на службу советской власти и стал генерал-лейтенантом уже Красной Армии. Мне показалось, что будет очень важно показать эту преемственность", - рассказала Ирина Хрулева.

Эта преемственность здесь чувствуется на каждом шагу. Особенно в письмах, отправленных нашим бойцам в зону СВО.

"Это письма, написанные детьми - с душой, многие сопровождаются рисунками. Всё это, на самом деле, безумно трогательно. И актуальность фронтовые письма не потеряли и сегодня, в 21-м веке", - рассказала Ирина Лосик, глава фонда "Наследники победителей".

Любой желающий может присоединиться к акции. Прийти в музей и написать своё письмо. Защитникам страны, которые теперь сражаются за Родину.