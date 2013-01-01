Ковальчук отреагировала на горячий танец Чумакова с фанаткой: "Это хорошо"

Певец Алексей Чумаков угодил в скандал. Интернет-пользователи бурно обсуждают, как певец, по их мнению, весьма фривольно вел себя с поклонницей на сцене. Артист якобы горячо танцевал с фанаткой, а потом еще и поцеловал ей руку. Комментаторы сочли поведение Алексея Чумаковым недопустимым, поскольку он женат.

Журналисты поинтересовались мнением его супруги, певицы Юлии Ковальчук. Артистка дала понять, что не видит в поведении Алексея Чумакова ничего предосудительного.

"Вы должны знать, что Алексей всегда горячо танцует... Почаще ходите на его концерты и увидите, что горячие танцы присутствуют везде. Наверное, если артист слишком близко со своими поклонниками, то это хорошо. Это нормальная часть программы Алексея…" - сообщила Юлия ковальчук "Звездачу".

Напомним, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков поженились в 2013 году после пяти лет отношений. Пара считается одной из самых красивых, крепких и гармоничных в отечественном шоу-бизнесе.

Артисты воспитывают двух дочерей — Амелию и Алисию. Старшей девочке восемь лет, а младшей всего два годка. Родители предпочитают не показывать девочек общественности.

