Борющаяся с раком Анфиса Чехова прилетела в США

Анфиса Чехова прилетела в Америку, чтобы спасти своего песика от рака. Там в городке Чаттануга, штат Теннесси, есть единственная в мире клиника, которая лечит собак от лимфомы. Об этом сообщила сама популярная ведущая на официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

"Кто еще не в курсе, несколько месяцев назад у моей бульдожки Картошки был диагностирован рак", - сообщила неутешительную новость Анфиса.

Однако Чехова не намерена сдаваться. Она прикладывает все силы, чтобы спасти любимую собаку. При этом телеведущая далеко не от всех получила одобрение. "Мне иногда пишут в комментариях и в директ люди, возмущаясь: "Делать вам нечего, тратить такие деньги на лечение собаки! Дурью маетесь!". Я снисходительно отношусь к таким нападкам, понимая что у этих людей либо нет собаки, либо сердца", - высказала мнение Чехова.

Телеведущая заявила, что свою собаку, как и всех близких и друзей, любит бесконечно и сделает для нее все возможное. "Мне не понятно, зачем нужны деньги, если ты не можешь их потратить на то, чтобы продлить жизнь своим любимым!? А собак я считаю лучшим творением Бога, иногда гораздо более приятным, чем Люди. Поэтому мы здесь, и я сделаю все что от меня зависит, чтобы моя собаченька еще долго топтала этот мир своими маленькими лапками и нюхала плоской мордочкой", - заключила ведущая.

