"Мы ещё не закончили": Трамп высказался о войне с Ираном

США очень близки к завершению войны с Ираном, но операция еще не закончена.

"Я расцениваю ситуацию как очень близкую к завершению. Но мы ещё не закончили", - заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Хозяин Белого дома добавил, что если бы он "поднял ставки" в конфликте с Ираном, то Исламская Республика "восстанавливалась бы 20 лет".

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Тель-Авив и Вашингтон хотят не допустить получения Тегераном ядерного вооружения, уничтожить военный потенциал ИРИ, а также свергнуть действующий режим.