Опоссум, альфонс, брелок: почему хейтеры беспощадно насмехаются над мужем Ксении Бородиной

Муж Ксении Бородиной на хейтеров внимания не обращает, ведь если что, то за него всегда заступится жена.

-Я дополняю Ксению естественно.

-Нет, у нас нет такого. Мы как бы... Зачем дополнять друг друга?

-Нет, подождите!

-Мы в целом оба самостоятельные личности.

-Она скромная просто.

Сбежал от бывших жены

Правда по весне случилось непредвиденное даже для таких самостоятельных личностей: Николай сбежал. Не от жены - от её бывших. Третий муж Бородиной прилетел в Марракеш на съёмки очередного шоу. Но узнав, что продюсеры собрали в одном проекте его, экс-супруга Ксении Курбана Омарова и её бывшего возлюбленного Михаила Терёхина, развернулся и улетел обратно в Москву. Ксения бросилась защищать мужа. Мол, сам решил, без её участия. Хейтеры не поверили.

"Николай Сердюков всегда был неуравновешен - мы все видели реалити вместе с ним и с Ксенией. И, конечно, эта химия у них в паре какая-то нездоровая. Можно сказать, что он абьюзер, тиран в их отношениях", - говорит Дарья Пештели, светский обозреватель.

"Симпатичный зверек"

Абьюзер, тиран, брелок - каких только прозвищ не придумали для Николая в Интернете за эти месяцы. Статного красавца почему-то даже сравнивают с опоссумом, и явно не в пользу мужа телеведущей. Хотя во всём надо видеть только плюсы.

"Опоссум- это такой с глазками, с носиком? Симпатичный зверёк! Что такого? Опоссум - ну и хорошо!" - говорит Алена Жигалова, блогер.

Хейтеры цепляются не только к внешности Николая. Вместе с ним Бородина стала постоянно участвовать в шоу и уже не в статусе ведущей, а в статусе одной из участниц. При этом в эфир вышли выпуски, в которых муж кричал на Ксению, угрожал сломать ей ногу и вёл себя так, что даже коллеги назвали его хамлом.

"Мне Николай как мужчина не импонирует. Мне кажется, что это такой очень эксцентричный, эмоциональный шоумен. И, возможно, судя по новостям, заголовкам и всему, что мы видим, он действительно и в жизни гиперэмоцинальный и ведёт себя, может быть, чуть женоподобно", - говорит Александра Сахарова, блогер.

На свадьбе обнимал другую

Эксцентричный, эмоциональный, женоподобный, и при этом - абьюзер и тиран: характеристики, прямо скажем, взаимоисключающие, но публике не до логики. Публика хочет зрелищ, а Николай с Ксенией их исправно поставляют. Взять хотя бы скандал на собственной свадьбе.

"Даже на собственной свадьбе Николай позволил себе определённую близость с Викторией Лопырёвой, что потом разлетелось в социальных сетях и в СМИ. Это вообще какой-то ужас, потому что как можно на собственной свадьбе заигрывать и флиртовать с другой девушкой, когда у тебя вот здесь рядом жена?" - напоминает пиар-менеджер Иван Киселев.

Фотография мигом разлетелась по Интернету. И хотя Ксения потом объяснила, что обнять невесту, то есть её, жениху помешала пышная фата, этот кадр сразу же превратился в мем.

Неравный брак

В быту Николай обращается к жене очень уважительно - по отчеству: Кимовна. Ну а как-по другому? Если у второй половины такое солидное приданое: две квартиры в Москве, особняк в пригороде и автопарк на сто миллионов рублей.

"После свадьбы получилось ещё больше раскрыть тему альфонства, потому что, естественно, все журналисты обнародовали документы, где чёрным по белому написано, что при вступлении в брак Николай с Ксенией подписывают брачный договор, где за Ксенией - А, Б, В, Г - и список имущества, автомобилей и так далее, а у Николая - парковочное место", - перечисляет Анастасия Казанцева, блогер.

Так парковочное место не где-нибудь, а в Москва-Сити. После бракосочетания у Николая случился карьерный рост. Теперь он не просто блогер, а директор косметической фирмы Инны Амоевой, то есть тёщи. На её юбилей - Инне Булатовне исполнилось 65 лет - Николай и Ксения подарили маме зажигательный танец. Танцевали, правда, профессионалы, а молодожёны в это время отдыхали, практикуя разговорный английский уровня "олл инклюзив интермедиант", и это как минимум.

Заслужили хейт?

"Хейт в отношении Николая и Ксении оправдан их собственным поведением, потому что, к сожалению, ни в одном, ни в другом нет мудрости, какую бы они не пытались транслировать, для того чтобы выстроить грамотно свои отношения и вывести свою пару в публичное пространство максимально интересно, красиво, интеллигентно, чтобы не давать повода для хейта", - считает Лана Шевченко, телеведущая.

А страдают ли Сердюков и Бородина от всего этого хейта? Плачет ли каждый в свою подушку, переживает ли бессонными ночами? Да, похоже, что нет. Пара вернулась из Куршевеля, а Ксения показала подписчикам округлившийся живот и пошутила: "А то замуж вышла и не рожаю".

