ФСБ сообщила о задержании организаторов схемы ухода от налогов

В Московском регионе ФСБ раскрыла группу мошенников, которые занимались крупными финансовыми махинациями. В результате экономических преступлений российский бюджет недополучил более триллиона рублей.

В ходе операции по выявлению и задержанию подозреваемых поддержку оказывали следователи, сотрудники Генпрокуратуры, ФНС и МВД. За последние 3 года мошенники создали около 5 тысяч фиктивных организаций. С их помощью внедряли схемы ухода от налогов. В частности, подделывали вычеты по уплате НДС для 40 тысяч компаний реального сектора экономики. Возбуждены уголовные дела.