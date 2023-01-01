ФСБ показала кадры с обысками в офисах "бумажного НДС"

Сотрудники ФСБ и СКР задержали организаторов преступной группы, создавших сеть из транзитных организаций.

Речь идет о крупнейшей в России площадке "бумажного НДС", которая действовала с 2023 года. Созданная преступниками схема позволила более 40 тысячам компаний сформировать фиктивные налоговые вычеты. Сумма ущерба составила более одного триллиона рублей.

"В документах содержалась ложная информация о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и передаче имущества. Данные поддельные счета-фактуры неправомерно отражались в отчетности налогоплательщиков, которая направлялась в налоговые органы", - объяснили в Следственном комитете.

Число задержанных не раскрывается. Среди них есть ранее судимые по экономическим преступлениям. Возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконное образование юридического лица" и "Неправомерный оборот средств платежей". Проведено более 30 обысков по адресам фигурантов дела. Обыски и выемка документов также проходят в офисах бухгалтерских и консалтинговых компаний и удостоверяющих центрах.