"Любимая красотка!": Галкин* у всех на виду приласкал Пугачеву

Сегодня, 15 апреля, Алла Пугачева получает поздравления. Прославленной артистке исполнилось 77 лет.

Свой день рождения Примадонна встречает вдали от Родины. Несколько лет назад певица вместе с мужем Максимом Галкиным* и детьми Гарри и Лизой отправилась в Израиль, где у супруга Примадонны давно жили родственники. Однако надолго там певица не осталась. Как только обострился палестино-израильский конфликт, в результате которого Алле и ее близким пришлось спасаться в бомбоубежище, артистка с мужем и детьми перебралась на Кипр.

Известно, что несколько лет назад Пугачева купила там элитную недвижимость и получила местный паспорт. Семейство проживает в поселке. Примадонна ведет тихую размеренную жизнь, в то же время ее молодой муж мотается по миру с гастролями, чтобы обеспечить безбедное существование семье.

Однако в честь дня рождения Примадонны Максим Галкин* вернулся домой с гастролей и на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" опубликовал фото именинницы и поздравил ее. "С днем рождения, любимая красотка!" - у всех на виду приласкал супругу юморист.

В комментариях многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах и поздравлениях имениннице. Не осталась в стороне даже "заклятая подружка" Аллы Пугачевой София Ротару. Певица, которую называли главной соперницей Примадонны, "лайкнула" публикацию Максима Галкина*.

*Внесен Минюстом России в Реестр физлиц-иноагентов

