Отец застрелил сына в Москве

Отец застрелил родного сына в ходе бытового конфликта в центре Москвы.

Трагедия произошла 14 апреля в квартире жилого дома в Товарищеском переулке. По данным следствия, 77-летний мужчина поссорился с 53-летним сыном и выстрелил в него из ружья ИЖ-12. Потерпевший скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщлиои в столичном главке СКР. Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение. Назначены необходимые судебные экспертизы.

По данным СМИ, глава семейства регулярно выпивал, а сын недавно освободился из колонии, где отбывал срок за торговлю наркотиками.