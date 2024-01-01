Продюсер о воссоединении Лепса с бывшей женой: "Пусть Гриша на меня не обижается, но я скажу правду"

Некоторое время назад Григорий Лепс и Аврора Киба расстались после двух лет отношений. Певец в 2024 году шокировал общественность, когда вывел на красную дорожку юную красавицу и заявил, что они готовятся к свадьбе. То, что девушка годится ему во внучки, артиста ничуть не смущало.

Лепс настаивал, что искренне любит Кибу и готов на ней жениться. Однако обещания так ни к чему и не привели. В конце прошлого года у Григория случился срыв, Аврора пыталась привести пожилого жениха в чувства, но не смогла. Пришлось спасать бывшего мужа Анне Шаплыковой. За 20 лет брака она научилась справляться с любым состоянием Лепса. Анна быстро поставила Григория на ноги. Бывшие супруги снова сблизились, а Киба чувствовала себя преданной.

Григорий, по слухам, особо не пытался помириться с юной невестой. И в итоге в конце января пара объявила о расставании.

По мнению продюсера Евгения Морозова, расставание с невестой-внучкой пошло Григорию Лепсу на пользу. "Пусть Гриша на меня не обижается, но я скажу правду: поклонников раздражал его союз с юной Авророй. Такая большая разница в возрасте была особенно неприятна женской аудитории. Во время этих странных отношений Лепс растерял большую часть поклонников. А сейчас прежняя преданная публика к нему снова вернулась. И снова везде аншлаги, и снова везде успех", - заявил продюсер.

Он высказал предположение, что на фоне расставания с Авророй Григорий может сойтись с бывшей супругой, которую тот якобы не раз пытался вернуть, передает "КП". "Бывших жен не бывает. Вполне возможно, Гриша и Аня вскоре заживут вместе, как прежде, но уже в новом доме", - предположил Морозов.

