Генпрокурор России выступил с докладом в Совфеде. Главное

Контроль в миграционной сфере, нецелевое использование расходов, поставки лекарств, поддержка ветеранов СВО и безопасность. Эти темы сегодня обсуждают в Совете Федерации.

С докладом выступил генпрокурор России Александр Гуцан. За прошлый год ведомство пресекло около 120 тысяч нарушений в сфере здравоохранения. Ключевое внимание - импортозамещению критически важных медикаментов и оборудования.

Проверки усилили и в отношении госслужащих. Объём взысканий вырос в три раза и превысил полтора триллиона рублей. К концу прошлого года в России незаконно находились более 800 тысяч мигрантов. По требованию прокуратуры заблокировано 20 тысяч сайтов, предлагавших поддельные документы иностранцам. Также на особом контроле - снабжение армии.

"Президентом России поддержано наше предложения о заключении долгосрочных контрактов на поставку вещевого имущества, формировании цен на БПЛА с учетом предельного уровня прибыли исполнителей. Но нарушений и проблем ещё хватает. Например, это касалось неэффективного расходования бюджетных средств, выделенных на увеличение мощностей оборонных предприятий, что в ряде случаев привело к их простою. Кроме того, пресекалась поставка некачественного оборудования и комплектующих, завышения их стоимости", - сообщил Александр Гуцан.