В Челябинске голодный ребенок звал на помощь с балкона

В Челябинске прокуратура возбудила уголовное дело в отношении 24-летней женщины, оставившей свою маленькую дочь дома одну без еды. Голодная пятилетняя девочка была вынуждена просить у прохожих еду, стоя на балконе. В августе прошлого года эту же девочку уже снимали с балкона, а семью ставили на учет.

Крики о помощи и яркая розовая шапочка в окне одного из балконов этой пятиэтажки привлекла внимание соседей, которые возвращались домой с работы.

На вид ребенку лет 5. Соседи увидели девочку, когда та от безысходности вытащила на балкон второго этажа табуретку и поставила ее на подоконник, пытаясь таким образом спуститься вниз. Оказалось, мама закрыла ее в квартире и ушла еще ранним утром. Ребенок провел без еды взаперти весь день. Соседи вызвали МЧС и полицию.

Поднявшись по стремянке, спасатель аккуратно убрал табуретку. Чтобы девочка не испугалась, соседи с ней продолжают разговаривать. Родителей не было. Зайдя в квартиру, спасатель увидел неприятную картину. Полная антисанитария, разбросанные вещи, странные черные пятна на полу. Посреди хлама и грязи – детские игрушки. Позже уже прокуратура выясняла причины произошедшего.

"Проверка показала, что мать осознанно оставила ребенка, имеющего инвалидность, в опасном для жизни и здоровья положении, пояснив, что дочь ей неудобна и не нужна, поэтому она неоднократно оставляла ее одну в закрытой квартире", - сообщила Наталья Мамаева, старший помощник прокурора Челябинской области.

Это подтвердили и соседи, которые уже не в первый раз прибегают на детские крики о помощи. Говорят, ребенок с инвалидностью.

Тогда мать отделалась штрафом за неисполнение родительских прав. Семью поставили на учет в соцслужбе. Женщине 24 года. Воспитывает ребенка одна. После случившегося испуганного и голодного ребенка поместили в центр временного содержания.

Прокуратура и социальные работники ведут расследование. В том числе пытаются найти отца девочки. Так как ее мать, вероятно, собираются лишить родительских прав. В отношении неё возбудили уголовное дело.