Появились подробности смертельного пожара в мастерской в Новой Москве

Два человека погибли, ещё двое пострадали в результате пожара в Новой Москве минувшей ночью. Там сгорела мастерская художника-резчика Фёдора Удольского.

Огонь вспыхнул глубокой ночью. Вначале пламя охватило частный дом и расположенную рядом хозпостройку, после чего загорелся и дом на соседнем участке. В какой-то момент взрывался газовый баллон, громкий звук слышали соседи.

Была угроза, что загорится и двухэтажный дом, где сам Удольский проживал с семьей, но этого не произошло. В первые минуты мастер пытался самостоятельно ликвидировать возгорание, но получил ожоги и сейчас в больнице.

Спасатели работали на месте ЧП до самого утра. Погибшие - эта мужчина и женщина, которых Удольский приютил у себя. Причиной произошедшего могла стать неисправность печного оборудования.