Собянин и патриарх Кирилл посетили фестиваль "Пасхальный дар"

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили фестиваль "Пасхальный дар". Который в эти дни проходит в столице. По всему городу работают свыше 30 площадок. В том числе на территории некоторых храмов, а также в центре города. Одна из них - в Парке Горького.

Радость и ликование - в пасхальных перезвонах. Илья Дроздихин с детства восхищался этой удивительной музыкой - теперь сам руководит Московской школой звонарей и колокольной мастерской. Именно там изготовили эти колокола - по традиционной технологии, из сплава меди и олова. На площадке фестиваля "Пасхальный дар" на Пушкинской набережной профессиональные звонари делятся своим мастерством.

"Это пасхальный трезвон. Это радость и ликование воскресшему Спасителю. Сейчас на Светлой седмице все желающие могут подняться на колокольню, попробовать себя в роли звонаря. И вот это время, оно называется временем рождения звонарей. Многие из тех, кто сейчас попробовали, потом понимают, что это их, что им это нравится, по душе и становятся звонарями", - рассказал Илья Дроздихин, руководитель московской школы звонарей, директор колокололитейной мастерской.

В столице самый светлый праздник отмечают на улицах, площадях и в парках. Фестиваль "Пасхальный дар" уже 11 лет объединяет музыку, театр и благотворительные проекты. В этом году - более 30 площадок по всей Москве. Обновленная после комплексного благоустройства Пушкинская набережная поражает богатым праздничным убранством. Сегодня здесь с участниками фестиваля встретились мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Я думаю, это будет одно из самых популярных мест москвичей, потому что здесь можно проводить и выставки, и мастер-классы, и мероприятия, и фестивали. Наполнена предприятиями кафе, ресторанов, можно гулять здесь, отдыхать. Так что Ваше Святейшество, спасибо огромное, что вы посетили наш фестиваль, который вы сами благословили, который мы делаем под вашим руководством. Вас тоже с праздником. Спасибо огромное за помощь Москве, за ваше внимание к нашему городу", - отметил Собянин.

"Город хорошеет, он становится более комфортным для жизни, несмотря на то, что сама философия мегаполиса не очень такая гуманная. Потому что множество последствий научного, технического развития больших городов иногда отрицательно влияет на личную жизнь людей, на их душевное состояние. Вот Москва относится к таким мегаполисам, где много пространства. Где бережно сохраняются памятники истории, архитектуры. Где сохраняется множество храмов, несмотря на страшный период безбожия, когда храмы взрывали", - сказал патриарх Кирилл.

Творческие и кулинарные мастер-классы, семейные конкурсы, концерты и спектакли. Здесь можно принять участие в росписи декоративных пасхальных яиц, научиться создавать сувениры и печь традиционные куличи.

В "Домиках добра" принимают подарки для участников специальной военной операции. Свои изделия на ярмарках представляют и благотворительные фонды. Эти сувениры и игрушки созданы с душой, в единственном экземпляре.

"Конечно, это яйцо, как символ пасхальной радости. И мы каждому предлагаем, чтобы оно оказалось у них в доме. Люди приходят на фестиваль и могут приобрести продукцию и поддержать нас по QR-коду. И все собранные средства мы направим на расширение нашей программы социальной помощи и детям, и пожилым, и людям с ОВЗ, и как раз-таки семьям", - рассказал Евгений Зенин, директор автономной некоммерческой организации.

На выставке под открытым небом - картины учащихся художественной школы. Здесь и городские пейзажи, храмы, праздничные натюрморты. 15-летняя Агния изобразила Андрея Рублёва рядом с его знаменитой "Троицей" - сюжет придумала сама, работала над картиной целый год.

Принять участие в уроках добра, помочь подопечным благотворительных фондов и приютам для животных, своими руками создать сувениры - здесь каждый может сделать свой "пасхальный дар".