Пострадавший в Красногорске мальчик осваивает киберпротез

Глеб Бровар, который лишился четырех пальцев на руке при взрыве купюры в Красногорске, осваивает киберпротез. Никакой электроники - устройство работает за счёт движения мышц. А для особых задач есть программа в смартфоне. Девайс с помощью цифрового моделирования буквально подстраивали под индивидуальные особенности ребёнка.

Глеб медленно ведёт фигурку на другой конец доски. Он пытается овладеть новой робо-кистью. Научиться сжимать кулаки и управлять пальцами – работа теперь, в прямом смысле слова, титаническая

Глеб знакомится с функциями протеза с нордическим спокойствием. Эту черту характера отмечали и врачи в детском клиническом центре имени Рошаля, куда мальчика привезли в тяжёлом состоянии. Самодельное взрывное устройство сдетонировало у него прямо в руке. Конструкция была завёрнута в десятирублёвую купюру, которую школьник решил поднять. На кисти правой руки удалось спасти всего один палец. Предложение о помощи поступило неожиданно.

"Ещё когда мы были в больнице, нам позвонила компания "Моторика", вышли сами на связь и предложили свою помощь в сопровождении и дальнейшем протезировании", - рассказала Галина Бровар, мама Глеба.

Робо-руку собрали за три недели. Технология цифрового протезирования позволила сократить время на создание слепка кисти. Теперь компьютер под контролем специалиста подгоняет размеры модуля под конкретные параметры кисти Глеба.

"Где человеку может быть больно, какая-нибудь косточка близко к коже подходит, этот момент раньше протезист прямо руками выделывал, теперь под контролем специалиста это можно сделать на 3D принтере", - пояснил Макс Емец, амбассадор компании по изготовлению кибер-протезов, пилот-испытатель бионических протезов кисти.

Все новые протезы Макс испытывает в буквальном смысле на себе. Вот, к примеру, без труда зажимает гитарные лады на концерте, используя такую же бионическую модель. Услуга создания и установки протеза бесплатная. А разработчики помогут с получением и научат пользоваться.

"Для этого нужно оформить необходимый пакет документов. Знаем, к кому обратиться, к кому постучаться, каких врачей пройти и человек уже в короткий срок может получить протез бесплатно, оплачиваемый государством", - отметил Макс Емец.

Тимур загибает пальцы, рассказывая о возможностях, открывшихся с протезом. Части левой кисти лишился ещё в три года. Спустя ещё 4 установил механическую протез, и вот полтора года назад решился на робо-кисть последней разработки.

Робо-руку освоил быстро. Сгибает и разгибает её самостоятельно, а если хочется показать что-то конкретное, обращается к гаджету. Вот и получается, что с новой кистью открываются и новые возможности для новой жизни.