Иностранец пытался вывезти из России рога и черепа благородного оленя

Рога и черепа благородного оленя пытался вывезти в Германию иностранец. Ценный груз обнаружили таможенники в "зелёном" коридоре аэропорта "Внуково".
Рога и черепа были обмотаны чёрной плёнкой и привлекли внимание инспектора. Всего в свёртках оказалось 12 дериватов. Пассажир объяснил, что хотел сделать из рогов и черепов оленя сувениры. Необычный товар он приобрёл у знакомого, который живёт в России. А о том, что груз нужно декларировать, якобы не знал.
"Общий вес товаров составил почти 30 килограммов. Дериваты изъяты. Возбуждено два дела об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 (недекларирование товаров) и по статье 16.3 (несоблюдение запретов и ограничений). Санкциями статей предусмотрены штраф и конфискация товаров. Проводится проверка", - сообщила пресс-секретарь Внуковской таможни Евгения Сивакова.