Кремль сделал заявление о введении ответственности за использование VPN

У Кремля нет информации о планах введения в России ответственности за использование VPN-сервисов* для обхода блокировок. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что сейчас в России нет никаких запретов на использование VPN.

Слухи о введении ответственности за использование VPN появляются регулярно. Ранее сегодня стало известно, что пользователи с VPN пожаловались на проблемы в работе популярных российских сервисов. Рекомендовать отключать сервисы обхода блокировок начали "VK Видео", Ozon, "Яндекс Лавка", Wildberries, "Самокат" и другие популярные приложения, в том числе мобильных операторов.

В начале апреля Дмитрий Песков признал, что администрация президента на себе ощутила перебои со связью и с интернетом в России. По его словам, доступ в Сеть нестабилен, как и работа различных интернет-ресурсов.

* - реклама таких сервисов запрещена в России.