Песков высказался о возможности встречи Путина и Трампа в Китае

Идет подготовка поездки президента России Владимира Путина в Китай, о точных сроках Кремль сообщил дополнительно.

У российского лидера планируются контакты на высшем уровне, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Китай - наш привилегированный стратегический партнер. Визит, контакты на высшем уровне готовятся", - сказал представитель Кремля.

Президент США Дональд Трамп тоже планирует посетить Китай в мае. О его возможной встрече с Путиным пока разговор не идет.

"Могу вам сказать, что сейчас таких задумок нет", - добавил Песков.