Митя Фомин рассказал стыдную правду о том, как мял американцев

Мало кто знает, что у Мити Фомина есть медицинское образование. И одно время он работал массажистом в США. В то время Митя был молод и в погоне за мечтой был готов на все.

На вопрос журналистов, каково это "мять американцев", Митя Фомин со смехом ответил, что это "как есть бургеры".

"Если вам 21 год, если вы оказались в чужой стране и у вас была мечта, которую вы, так скажем, не достигли, вы не знаете, что с вами будет завтра, вам в принципе даже как-то все равно, вам нужно выживать, вам нужны деньги. Тут не то что не до морали, но где-то можешь дать себе слабинку", - рассуждает Митя Фомин в разговоре с порталом "Хватит слухов!".

При этом он не уточнил, какие именно нормы морали он преступал во время работы массажистом.

Напомним, Митя Фомин прославился будучи солистом группы Hi-Fi. Вот только годами артист открывал рот под фонограмму продюсера и создателя группы Павла Есенина. В 90-е коллектив был бешено популярен и отличался стилем и качеством от большинства групп-однодневок. Создатель Павел Есенин обладал привлекательной внешностью и харизмой. Но мотаться по гастролям и жить в дешевых отелях он не хотел.

Митя же страдал от того, что столько лет играет роль подставного лица. Фомин несколько раз просил продюсеров разрешить ему петь своим голосом и получал отрицательный ответ. В итоге он не выдержал и ушел из группы.

