ВС России взяли под контроль село Волчанские Хутора в Харьковской области.

Населенный пункт освободили бойцы группировки "Север", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Волчанские Хутора расположены в 7,5 километрах восточнее города Волочанск в Чугуевском районе. Взятие села позволит ВС России расширить контроль над буферной зоной в регионе, а также укрепить позиции в районе Волочанска.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Ранее наши бойцы взяли населенный пункт Диброва в Донецкой Народной Республике.