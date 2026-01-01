Стартовал конкурсный отбор на участие в студенческом туристском слёте "Больше, чем путешествие"

Начался прием заявок на участие в Всероссийском студенческом туристском слете "Больше, чем путешествие". Событие пройдет в экоцентре "Бакланово" в Смоленской области с 19 по 23 августа.

В конкурсе могут участвовать молодые люди со всей России в возрасте от 18 до 35 лет. Участники турслета разделятся на "продвинутых" — те, кто имеет опыт в походном туризме, и "новичков" — кто ни разу не был в походах.

"Всероссийский студенческий туристский слёт “Больше, чем путешествие” — уникальная возможность для молодых людей проникнуться походной культурой, найти единомышленников и насладиться природным богатством нашей страны. В ходе конкурсного отбора мы выберем 500 победителей. Их ждет насыщенная программа, включающая радиальные походы, мастер-классы от профессиональных инструкторов, приготовление еды на костре своими руками, спортивные активности и соревнования, а также участие во Всероссийских походных играх", — рассказала генеральный директор АНО "Больше, чем путешествие" Олеся Тетерина.

Подать заявку на участие в турслете "Больше, чем путешествие" можно до 31 мая 2026 года на сайте проекта. После этого на почту каждому претенденту придет письмо с тестовым заданием. Необходимо пройти тестирование, определяющее походную роль участника, ответить на несколько вопросов о турпоходах, а также указать свой походный опыт.