Собянин: В городских кружках и секциях занимаются более 1,5 млн детей

В городских кружках и секциях занимаются 89% московских детей - больше 1,5 миллиона, сообщил Сергей Собянин.

Как уточнил мэр, во всех школах работают спортивные клубы. Открыты сотни школьных театров и театральных объединений.

По словам Собянина, популярностью пользуются кружки и секции, где дети изучают программирование, 3D-моделирование, робототехнику, компьютерную инженерию. В естественно-научных кружках разрабатывают проекты по улучшению городской среды.

Важная роль отводится патриотическому воспитанию и сохранению исторической памяти.