"Это все вранье": вот что на самом деле скрывается за новым браком Егора Бероева

Егор Бероев и Ксения Алферова расстались после 20 лет совместной жизни. О разводе в начале февраля сообщила актриса, признавшись, что последние несколько лет были для нее тяжелыми, но отныне ее можно считать свободной женщиной.

Мало того, пока бывшие супруги скрывали развод от публики, Егор успел вновь жениться. Избранницей 48-летнего артиста стала 21-летняя балерина Анна Панкратова. Свадьба состоялась в феврале. Знакомые пары уверяют, что Бероев очарован талантом и красотой молодой жены. Более того, молодожены готовятся стать родителями.

На днях новоиспеченные супруги представили в Японии фильм, в котором избранница Егора Бероева сыграла главную роль. Влюбленные позировали журналистам и фотографам. Снимки с презентации актер выкладывал в Сеть. И вот теперь продюсер Леонид Дзюник крайне негативно прокомментировал отношения артиста с девушкой, годящейся ему в дочери. По его мнению, за новым браком скрывается не любовь, а эго.

"Когда мне рассказывают, что мужчина влюбился в молодую девочку, которая на 30 лет младше него, и это такое счастье. Физиологию не обманешь, и как бы ты ни пыжился с этой молодой девахой, это все вранье. И все вот эти походы, выпячивание себя на фотографиях, это исключительно для того, чтобы свое эго потешить", - отрезал продюсер для Teleprogramma.org.

Он вспомнил, как только недавно в интервью бывшая жена Бероева Ксения Алферова делилась сокровенным - как потеряла двоих детей от артиста, прежде чем на свет появилась их единственная дочь Евдокия.

"Это большая трагедия. И вот так наслаждаться открыто новой женой на фоне рассказов Ксении, это, мягко говоря, безнравственно. А грубо говоря, это паскудство", - заявил Дзюник.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>