Путин оценил уровень безработицы в России

Рынок труда в России меняется, получают развитие новые формы занятости. При этом безработица по-прежнему держится на низком уровне и составляет 2,1 процента.

Об этом сегодня заявил Владимир Путин, открывая совещание по экономическим вопросам в Кремле. В нем принимают участие члены правительства и администрации президента, руководители налоговой и таможенной служб.

Глава государства отметил снижение макроэкономических показателей и ВВП в последние два месяца. На это влияют погодные условия и меньшее количество рабочих дней в январе и феврале. Кабмин подготовил план по стимулированию роста и преодолению негативных тенденций, а также поддержанию стабильности сферы государственных финансов.