Трамп успокоил всех переживающих об экономике: "Она восстановится"

Дональд Трамп признал, что военные действия США против Ирана нанесут удар по мировой экономике.

"Будет удар, но экономика, думаю, полностью восстановится", - сказал глава Белого дома в интервью телеканалу Fox Business.

Также американский лидер выразил уверенность в том, что цены на нефть и газ к моменту промежуточных выборов в США должны снизиться.

Вместе с тем Трамп заявил, что у США больше не будет прежних отношений с союзниками НАТО, поскольку они не помогают Вашингтону в военной операции в Иране.

По словам президента США, сделки между Вашингтоном и Тегераном не будет, если последний намерен обладать ядерным оружием.

Ранее США восстановили санкции против российской нефти.