Дети Лерчек и Артема Чекалина могут попасть в детский дом

На днях Артема Чекалина приговорили к семи годам тюремного заключения. Он был признан виновным в выводе в ОАЭ более 250 миллионов рублей. Сам Артем Чекалин в ходе разбирательств частично признавал вину. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима. Также он выплатит штраф в размере 194 миллиона рублей.

Что касается его бывшей жены Валерии, то в настоящее время в ее отношении судебное дело приостановлено, потому что она борется с раком желудка четвертой стадии. Оказалось, коварная болезнь успела поразить весь организм, метастазы выявили в позвоночнике, ногах и легких. Ко всему прочему у Лерчек перестал видеть один глаз.

В Сети пользователи переживают за судьбу троих детей Валерии и Артема. Юрист Алла Георгиева рассказала, что будет в наследниками пары. По ее словам, пока Артем Чекалин отбывает наказание, дети находятся под опекой матери. Однако если она не сможет выполнять свои обязанности, то забота о ребятах ложится на ближайших родственников. Юрист посоветовала уже озаботиться этим вопросом.

"Если же у родственников не возникнет желания воспитывать детей, а это дело добровольное, то вопрос о воспитании детей и опеке над ними будет решать наше государство. Дети могут быть определены в детские дома", - не исключила такой вероятности эксперт.

Оформить опеку над тремя детьми могут мать Лерчек Эльвира Феопентова, а также ее бывшая свекровь, мать Артема Чекалина Светлана, сообщает aif.ru.

